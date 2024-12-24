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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти под Тихвином в ДТП погибли три человека

В Ленобласти под Тихвином в ДТП погибли три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП под Тихвином, унесшей жизни трех человек

По предварительным денным, сегодня вечером, 24 декабря около 16 часов 30 минут на 186-ом километре трассы «Лодейное поле - Тихвин - Будогощь – Чудово» женщина, управляя автомобилем «Фольксваген поло» на правом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Мерседес», под управлением 54-летнего водителя.                                 

В результате дорожного происшествия женщина-водитель «Фольксвагена», а также две женщины - ее пассажиры, погибли на месте. Их данные устанавливаются.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, ДТП
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