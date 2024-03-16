В Ленобласти в ДТП погибла женщина-водитель «Тойоты Аурис»

Сегодня утром, 16 марта 2024 года около 07 часов 20 минут на трассе "Кириши-Будогощь-Смолино", в Киришском районе Ленобласти 53-летняя женщина - водитель за рулем «Тойота Аурис», на правом закруглении дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где врезалась в автомобиль «Лада Гранта», под управлением 50-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Тойоты» от полученных травм скончалась на месте, водителя «Гранты» в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.