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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове поймали 18-летнего курьера мошенников

На Васильевском острове поймали 18-летнего курьера мошенников

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Василеостровского района Петербурга пресекли мошенничество в отношении пенсионерки с 14 Линии.

Вчера вечером, 23 декабря 2024 года около 18 часов 35 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в доме 37-39 по 14-й Линии В.О. о том, что ей звонят мошенники, требуют деньги и сейчас к ней приедет курьер. 

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили о мошеннических действиях с ее картой, убедив, что все её наличные необходимо "задекларировать". Потом мошенники сказали, что направят к ней курьера для передачи денежных средств.

Вечером того же дня возле дома 37 по 14-й линии В.О. в момент передачи 250 000 рублей и 1000 евро сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался неработающий 18-летний местный житель.

Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
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