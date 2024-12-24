На Васильевском острове поймали 18-летнего курьера мошенников

Вчера вечером, 23 декабря 2024 года около 18 часов 35 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило сообщение от 69-летней женщины, проживающей в доме 37-39 по 14-й Линии В.О. о том, что ей звонят мошенники, требуют деньги и сейчас к ней приедет курьер.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции установили, что пенсионерке позвонили неизвестные и сообщили о мошеннических действиях с ее картой, убедив, что все её наличные необходимо "задекларировать". Потом мошенники сказали, что направят к ней курьера для передачи денежных средств.

Вечером того же дня возле дома 37 по 14-й линии В.О. в момент передачи 250 000 рублей и 1000 евро сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался неработающий 18-летний местный житель.

Молодого человека доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.