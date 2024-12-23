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Питерец.ру » Происшествия » В Лодейнопольском районе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП

В Лодейнопольском районе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти 

Сегодня утром, 23 декабря около 09 часов 10 минут на 209-ом километре федеральной трассы «Кола», 50-летний водитель, управляя грузовым рефрижератором, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 18-летнего водителя. 

После столкновения  легковой автомобиль совершил наезд на стоящий на правой обочине без нарушений ПДД грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом, в салоне которого находился 39-летний водитель, а рефрижератор улетел в кювет.    

В результате дорожного происшествия водитель "Шкоды" скончался в медучреждении, а его 50-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, ДТП
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