В Лодейнопольском районе на трассе «Кола» произошло смертельное ДТП

Сегодня утром, 23 декабря около 09 часов 10 минут на 209-ом километре федеральной трассы «Кола», 50-летний водитель, управляя грузовым рефрижератором, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 18-летнего водителя.

После столкновения легковой автомобиль совершил наезд на стоящий на правой обочине без нарушений ПДД грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом, в салоне которого находился 39-летний водитель, а рефрижератор улетел в кювет.

В результате дорожного происшествия водитель "Шкоды" скончался в медучреждении, а его 50-летнего пассажира госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.