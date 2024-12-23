На Заневском проспекте иномарка после ДТП влетела в пешеходов на остановке. Пострадало 6 человек

Накануне вечером, 22 декабря около 21 часа 45 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП возле дома 32 по Заневскому проспекту с пострадавшими пешеходами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что 50-летняя женщина, управляя автомашиной «Опель», при повороте налево не предоставила преимущества в движении встречному автомобилю «Джили» и столкнулась с ним, после чего «Джили» отбросило на группу людей, ожидавших у пешеходного перехода разрешающего сигнала светофора.

В результате дорожного происшествия пострадали 6 человек, из них одна 13-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, уточняются все обстоятельства происшествия.

Водитель автомобиля «Джили» после ДТП с места скрылся. Со слов очевидцев происшествия, на вид водителю около 25 лет.

Полицией принимает меры к его розыску.