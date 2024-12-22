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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти произошло столкновение автобуса и иномарки

В Ленобласти произошло столкновение автобуса и иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств столкновения  автобуса и иномарки на трассе Петербург - Кировскв Кировском районе Ленинградской области

Сегодня утром, 22 декабря около 05 часов 50 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 49-ом километре  трассы «Санкт-Петербург-Кировск».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что 58-летний мужчина, управляя автомашиной «Ниссан Икстрейл», двигаясь в сторону города Отрадное от города Кировск, на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Паз», который двигался из парка на маршрут без пассажиров.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки оказался зажат в салоне автомобиля и получил серьезные травмы.                                                 Его  госпитализировали в тяжелом состоянии. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП
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