В Ленобласти произошло столкновение автобуса и иномарки

Сегодня утром, 22 декабря около 05 часов 50 минут к полицейским Кировского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 49-ом километре трассы «Санкт-Петербург-Кировск».

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что 58-летний мужчина, управляя автомашиной «Ниссан Икстрейл», двигаясь в сторону города Отрадное от города Кировск, на прямом участке дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «Паз», который двигался из парка на маршрут без пассажиров.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки оказался зажат в салоне автомобиля и получил серьезные травмы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.