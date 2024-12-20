В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Огородного переулка

Вечером 16 декабря 2024 года около 17 часов 15 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 86-летней женщины, проживающей в доме 6 по Огородному переулку. Пенсионерка сообщила стражам порядка о том, что 12 декабря ей позвонили неизвестные и сообщили о мошеннических действиях в отношении ее банковских счетов, а также пригрозили проведением обысков в ее квартире. Кроме того неизвестные сообщили, что все имеющиеся у нее денежные средства необходимо задекларировать. После чего 17 декабря пенсионерка возле своей парадной передала курьеру 327 471 рубль.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 19 декабря 2024 года около 11 часов 00 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в квартире дома 14 по Муринской дороге по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 27-летнего местного жителя.

Задержанного поместили в изоялтор на основании статьи 91 УПК РФ.