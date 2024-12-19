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Питерец.ру » Происшествия » На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком

На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские проводят проверку по факту столкновения трамвая и грузовика на Рябовском шоссе в Красногвардейском районе

Накануне вечером, 18 декабря около 17 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении улицы Беломорской с Рябовским шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что при совершении правого поворота на Беломорскую улицу грузовой автомобиль «Джак», не предоставив преимущества в движении трамваю «ЧИЖИК», выехал на трамвайные пути, в результате чего трамвай, движущийся по Рябовскому шоссе в сторону улицы Ковалевской, врезался в правую сторону грузовика.

В результате столкновения пострадал вагоновожатый трамвая. Он порезал руки от посыпавшегося стекла.  Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался. 

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, ДТП
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