На Рябовском шоссе трамвай столкнулся с грузовиком

Накануне вечером, 18 декабря около 17 часов 20 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступила информация о ДТП на пересечении улицы Беломорской с Рябовским шоссе.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что при совершении правого поворота на Беломорскую улицу грузовой автомобиль «Джак», не предоставив преимущества в движении трамваю «ЧИЖИК», выехал на трамвайные пути, в результате чего трамвай, движущийся по Рябовскому шоссе в сторону улицы Ковалевской, врезался в правую сторону грузовика.

В результате столкновения пострадал вагоновожатый трамвая. Он порезал руки от посыпавшегося стекла. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.