В Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки

2 сентября к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от мужчины о том, что в период с августа по февраль от дома 13 по улице Энергетиков городе Лодейное Поле неизвестный похитил, принадлежащий ему автомобиль «Тойота», стоимостью 1 700 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.4 п.б УК РФ.

Вчера, 17 декабря в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали четверых подозреваемых от 32 до 36 лет.

Всех задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.