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В Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Лодейнопольского района Ленобласти задержали подозреваемых в краже иномарки

2 сентября к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение от мужчины о том, что в период с августа по февраль от дома 13 по улице Энергетиков городе Лодейное Поле неизвестный похитил, принадлежащий ему автомобиль «Тойота», стоимостью 1 700 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.158 ч.4 п.б УК РФ.

Вчера, 17 декабря в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали четверых подозреваемых от 32 до 36 лет. 

Всех задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, угон, кража, автомобиль
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