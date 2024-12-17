В Гатчине студентка взорвала петарду в помещении банка

Вчера, 16 декабря 2024 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение от сотрудницы отделения банка, расположенного в доме 10 по Красной улице города Гатчина о том, что в помещении банка посетительница поджигает петарды.

Незамедлительно прибывшие на место сотрудники полиции по горячим следам задержали 20-летнюю студентку 4 курса одного из ВУЗов Ленинградской области.

В результате инцидента пострадавших нет.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.