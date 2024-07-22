Накануне утром, 21 июля 2024 года около 07 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленобласти поступила информация о том, что в дом 22 по Октябрьской улице в городе Кингисепп Ленинградской области в кафе неизвестная женщина в ходе конфликта угрожала горловиной разбитой бутылки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 40-летнюю дебоширку.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
Задержанную поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
В Кингисеппе задержали женщину, устроившую дебош в кафе
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Кингисеппского района Ленобласти задержали даму, устроившую дебош в кафе
Накануне утром, 21 июля 2024 года около 07 часов 20 минут к полицейским Кингисеппского района Ленобласти поступила информация о том, что в дом 22 по Октябрьской улице в городе Кингисепп Ленинградской области в кафе неизвестная женщина в ходе конфликта угрожала горловиной разбитой бутылки.
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