Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку

Накануне утром около 08 часов 15 минут, во Французском районе Петербурга возле дома 3 по Малой Бухаресткой улице 41-летний водитель, управляя автомобилем «Шкода Октавиа» и двигаясь от улицы Димитрова в направлении Дунайского проспекта, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшую проезжую часть 13-летнюю девочку.

В результате ДТП школьница госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Водитель в 2023 году 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По данному факту полиция проводит проверку.

Устанавливаются детали происшествия.