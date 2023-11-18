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Питерец.ру » Происшествия » Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку

Во Французском районе иномарка сбила 13-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту наезда на несовершеннолетнюю девочку  во  Фрунзенском районе 

Накануне утром около 08 часов 15 минут, во Французском районе Петербурга возле дома 3 по Малой Бухаресткой улице  41-летний водитель,  управляя автомобилем «Шкода Октавиа» и двигаясь от улицы Димитрова в направлении Дунайского проспекта, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пересекавшую  проезжую часть 13-летнюю девочку.

В результате ДТП школьница госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.  

Водитель в 2023 году 2 раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. 

По данному факту полиция проводит проверку. 

Устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район ДТП пострадавший пешеход
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