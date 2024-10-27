У площади Восстания произошло массовое ДТП с участием рейсовых автобусов

Сегодня утром, 27 октября 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским поступила информация о массовом ДТП на перекрестке Лиговского и Невского проспектов с участием рейсовых автобусов и автомобилей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель автобуса «Маз», двигаясь по Невскому проспекту от Суворовского к Лиговскому проспекту, при совершении левого поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом «Волгобас», под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», под управлением 42-летних мужчин.

По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса «Маз», и еще 9 человек, в числе которых 12-летний ребенок, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Еще 15 пострадавших граждан, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, перед столеовением у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.