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Питерец.ру » Происшествия » У площади Восстания произошло массовое ДТП с участием рейсовых автобусов

У площади Восстания произошло массовое ДТП с участием рейсовых автобусов

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские устанавливают детали массового ДТП с участием автобусов и иномарок на Невском проспекте у площади Восстания

Сегодня утром, 27 октября 2024 года около 09 часов 30 минут к полицейским поступила информация о массовом ДТП на перекрестке Лиговского и Невского проспектов с участием рейсовых автобусов и автомобилей. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что водитель автобуса «Маз», двигаясь по Невскому проспекту от Суворовского  к Лиговскому проспекту, при совершении левого поворота с Невского на Лиговский проспект на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автобусом «Волгобас», под управлением 55-летнего водителя, и автомобилями «Мерседес» и «Ситроен», под управлением 42-летних мужчин.

По предварительным данным, в результате столкновения травмы получили и водитель автобуса «Маз», и еще 9 человек, в числе которых 12-летний ребенок, все они госпитализированы  в состоянии средней степени тяжести.

Еще 15 пострадавших граждан, в числе которых двое детей, от госпитализации отказались.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, перед столеовением у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район ДТП автобус
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