В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе

В минувший понедельник днем, 9 декабря около 14 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга из медучреждения поступила информация о том, что около 11 часов 00 минут к ним доставили 38-летнего мужчину, который сообщил, что 7 декабря около 18 часов 30 минут его избил неизвестный в ходе конфликта в автобусе.

У пострадавшего диагностировали ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга.

На следующий день пострадавший написал заявление полицейским.

Пострадавший рассказал стражам порядка, что 7 декабря в период времени с 18:30 до 18:40, он вместе со своей спутницей, находясь на остановке общественного транспорта «улица Тельмана и Искровский проспект», вошли в автобус № 12, следовавшего по маршруту «улица Подвойского – Рощинская улица». При оплате проезда у спутницы заявителя не сработала карта «Подорожник», на что кондуктор попросил выйти ее на следующей остановке. В этот момент к ним подбежал неизвестный, распылил в сторону заявителя газ и стал избивать его по голове и лицу. После того, как автобус остановился, спутница потерпевшего вытолкала из автобуса дебошира и они поехали дальше.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сегодня ночью, 12 декабря 2024 года около 01 часа 25 минут возле дома 6 по Искровскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 34-летнего местного жителя.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.