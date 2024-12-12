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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе

В Невском районе поймали участника конфликта в автобусе

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские в Невском районе задержали участника конфликта в автобусе

В минувший понедельник днем, 9 декабря около 14 часов 15 минут к полицейским Невского района Петербурга из медучреждения поступила информация о том, что около 11 часов 00 минут к ним доставили 38-летнего мужчину, который сообщил, что 7 декабря около 18 часов 30 минут его избил неизвестный в ходе конфликта в автобусе. 

У пострадавшего диагностировали ушибы, гематомы и сотрясение головного мозга. 

На следующий день пострадавший написал заявление полицейским. 

Пострадавший рассказал стражам порядка, что 7 декабря  в период времени с 18:30 до 18:40, он вместе со своей спутницей, находясь на остановке общественного транспорта «улица Тельмана и Искровский проспект», вошли в автобус № 12, следовавшего по маршруту «улица Подвойского – Рощинская улица». При оплате проезда у спутницы заявителя не сработала карта «Подорожник», на что кондуктор попросил выйти ее на следующей остановке. В этот момент к ним подбежал неизвестный, распылил в сторону заявителя газ и стал избивать его по голове и лицу.  После того, как автобус остановился, спутница потерпевшего вытолкала из автобуса дебошира и они поехали дальше. 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). 

Сегодня ночью, 12 декабря 2024 года около 01 часа 25 минут возле дома 6 по Искровскому проспекту, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска по подозрению в совершении данного преступления задержали 34-летнего местного жителя. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, хулиганство, видео
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