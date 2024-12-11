В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину

Накануне днем, 10 декабря около 16 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы дома 7 по Вокзальной улице в городе Отрадное о том, что ей позвонил, якобы, сотрудник банка, и убедил для обеспечения сохранности денежных сбережений от мошенников, передать их в банк через курьера, который придет к ней.

Прибывшими на место оперативниками был задержан с поличным "дроп", 40-летний житель Невского района Петербурга при передаче ему заявительницей 600 тысяч рублей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.