ента новостей

13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
13:43
В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину
13:36
Во Всеволожске задержали подозреваемую в убийстве
13:29
В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера
13:18
Премьера в ТЮЗе! Спектакль «Пушкин. Сквозь Метель»
13:10
В России ужесточили ответственность за создание финансовых пирамид
13:05
В Калининском районе поймали подростков, подозреваемых в грабеже  табачного магазина
12:55
В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве
12:48
В Колпино дорожный конфликт закончился применением газового баллончика
10:16
Китайские автомобили любят в СПб, но не в самом Китае
10:13
На Екатерининском проспекте мигрант ударил ножом соотечественника
09:56
Остался без тягача
01:50
Волейбольная «Ленинградка» одержала десятую победу подряд в женской Суперлиге, переиграв саратовский «Протон» в трёх партиях: у Валерии Романовой – 15 очков
19:38
В Петербурге пройдет турнир по баскетболу, посвященный памяти Станислава Гельчинского
13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
13:24
В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека
12:56
В Ленобласти стартовала Ленинградская Ёлка желаний
12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
12:35
В Красносельском районе водитель «Мазды» въехал в стену кафе быстрого питания
12:28
На Владимирском проспекте «Газ» сбил 17-летнего школьника
12:24
На пожаре в Луге погибли два человека
12:12
В Приморском районе юноша жестоко избил отчима своей девушки 
09:50
Рухнули продажи новых авто
09:32
В Ленобласти у 9-летнего школьника в руках взорвалась питарда
09:28
В СПб подорожает электричество
09:22
Всероссийская социальная акция «Морская народная елка»
21:50
Спортивный подвиг Дин Лижэня: чемпион мира по шахматам смог сравнять счёт в 12-й партии матча с Доммараджу Гукешем
19:52
В Пушкинском районе иномарка насмерть сбила водителя, ожидавшего оформления ДТП
17:13
В Правительстве предложили замораживать похищенные средства
17:03
Петербургские блицоры – лучшие: Кирилл Шубин и Анастасия Боднарук выиграли финал Гран-При России в Сочи
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину

В Отрадном задержали пособника мошенников при попытке обмануть женщину

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полиция с поличным задержала пособника мошенников при попытке обмануть жительницу города Отрадное

Накануне днем, 10 декабря около 16 часов к полицейским Кировского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы дома 7 по Вокзальной улице в городе Отрадное о том, что ей позвонил, якобы, сотрудник банка, и убедил для обеспечения сохранности денежных сбережений от мошенников, передать их в банк через курьера, который придет к ней.

Прибывшими на место оперативниками был задержан с поличным "дроп",  40-летний житель Невского района Петербурга при передаче ему заявительницей 600 тысяч рублей.

Подозреваемого доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, мошенничество
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-10-2024, 11:54
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку с проспекта Ветеранов
26-11-2024, 09:41
В Петербурге задержали 19-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Бабушкина
28-09-2024, 11:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова
13-04-2024, 13:50
В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников
29-08-2024, 12:14
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувшего пенсионера с Гражданского проспекта
Сегодня, 13:29
В Сестрорецке задержали пособника мошенников, подозреваемого в многомиллионном обмане пенсионера

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:49
На улице Комсомола иномарка сбила 16-летнего подростка
Вчера, 13:30
В Новом Карлино иномарка насмерть сбила 47-летнего пешехода
Вчера, 13:24
В Ломоносовском районе в ДТП такси с джипом пострадали три человека
Вчера, 12:47
На трассе «Вологда-Тихвин» столкнулись два грузовика и иномарка. Пострадали два человека
Наверх