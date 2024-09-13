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Питерец.ру » Происшествия » В Сясьстрое задержали подозреваемую в убийстве в общежитии

В Сясьстрое задержали подозреваемую в убийстве в общежитии

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Волховского района задержана подозреваемая в убийстве в общежитии Сясьстроя

Накануне утром, 12 сентября 2024 года около 07 часов к полицейским поступила информация о том, что в городе Сясьстрой, Волховского района Ленинградской области, в общежитии на улице Петра Лаврова дом 2, на лестничной клетке между 2 и 3 этажами обнаружен труп мужчины с телесными повреждениями.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями височной области головы, порезами пальцев на руке, порезом голени.
Личность погибшего была установлена, им оказался 58-летний местный житель с улицы Советской.
По подозрению в причастности к указанному преступлению по горячим следам полицейскими задержана 60-летняя жительница этого же дома и 24-летняя женщина, проживающая на Петрозаводской улице в городе Сясьстрой.
Обоих доставили в отдел полиции для разбирательства и установления обстоятельств произошедшего.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Старшую из задержанных после опроса отпустили, вторую подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район телесные повреждения
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