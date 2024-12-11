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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве

В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Полицейские задержали участников этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве

Вчера, 10 декабря сотрудники уголовного розыска Главка, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту проживания в поселке Шушары задержали двоих участников этнической преступной группы, уроженцев одного из государств Южного Кавказа, 47 и 40 лет. 

Задержанные подозреваются в том, что 22 июля, в результате ссоры возле дома 13 корпус 2 по Малой Балканской улице, высказывали в адрес местного жителя требование передачи им денежных средств, избивая его, после чего мужчина передал им 100 тысяч рублей.

19 августа следователями было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

Фигурантов поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

В Шушарах задержаны участники этнической преступной группы, подозреваемых в вымогательстве

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