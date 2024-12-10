В Ленобласти у 9-летнего школьника в руках взорвалась питарда

Вчера, 9 декабря к полицейским Подпорожского района Ленинградской области поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним с травмой кисти, в состоянии средней степени тяжести, доставили 9-летнего ученика третьего класса.

Полицейские установили, что 8 декабря около 16 часов 00 минут на берегу реки Свирь, возле паромной переправы в городе Никольское несовершеннолетний, гуляя с друзьями без сопровождения взрослых, нашел самодельную петарду и поджег ее, в результате чего она взорвалась у него в руках, повредив пальцы.

С места происшествия изъяли еще шесть предметов, похожих на петарды.

Полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.