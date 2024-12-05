В центре Петербурга подросток "зацепер" упал с автобуса в Морском переулке

Накануне поздним вечером, 4 декабря около 23 часов 40 минут возле дома 1 в Морском переулке, в Адмиралтейском районе Петербурга 15-летний юноша вместе с товарищем осуществляли передвижение, зацепившись за заднюю часть автобуса «Волгабас», под управлением 46-летнего водителя. Однако подросток не удержался и сорвался, упал на проезжую часть.

Подростка госпитализировали в медучреждение, где первоначально сообщили о его удовлетворительном состоянии. Однако позднее поступило сообщение, что состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.