В Шушарах поймали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в грабеже продмага

30 ноября к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась кассир продовольственного магазина, расположенного в доме 134 корпус 1 по Старорусскому проспекту в поселке Шушары, которая сообщила об открытом хищении из магазина товаров, совершенном двумя неизвестными.

Магазину причинен ущерб на общую сумму 3769 рублей.

Вчера, 2 декабря возле дома 9 по Первомайской улице по приметам полицейские задержали двоих подозреваемых в причастности к указанному преступлению. Ими оказались ранее судимые жители Кемеровской области в возрасте 21 и 22 лет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.