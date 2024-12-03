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Питерец.ру » Происшествия » В Шушарах поймали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в грабеже продмага

В Шушарах поймали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в грабеже продмага

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские задержали двоих жителей Кемеровской области, подозреваемых в грабеже продмага в Шушарах

30 ноября к полицейским Пушкинского района Петербурга обратилась кассир продовольственного магазина, расположенного в доме 134 корпус 1 по Старорусскому проспекту в поселке  Шушары, которая сообщила об открытом хищении из магазина товаров, совершенном двумя неизвестными.

Магазину причинен ущерб на общую сумму 3769 рублей.

Вчера, 2 декабря возле дома 9 по Первомайской улице по приметам полицейские задержали двоих подозреваемых в причастности к указанному преступлению. Ими оказались ранее судимые жители Кемеровской области в возрасте 21 и 22 лет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район, грабеж
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