В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах

Ночью минувшего понедельника, 18 декабря 2023 года около 01 часа 10 минут к полицейским Пушкинского района с заявлением обратился 36-летний житель Шушар, из дома 6 по Галицкой улице. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что часом ранее к нему в квартиру, предварительно отключив электричество в щитке на лестничной клетке, проникли двое в масках, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и потребовали открыть сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения.

Однако, он и его жена успели запереться в другой комнате, а неизвестные, ничего не добившись, спешно покинули квартиру.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.

Вчера вечером, 20 декабря 2023 года около 16 часов 00 минут возле дома 17 по Малой Балканской улице, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 46-летнего неработающего жителя Фрунзенского района, а спустя несколько часов, возле дома 101 корпус 4 по Витебскому проспекту его 43-летнего подельника.

Задержаных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.