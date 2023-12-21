ента новостей

12:49
В Петербурге раскрыли убийство 18-летней давности
12:17
В Ленобласти двое жителей СНТ "Уткина заводь" разбились на снегоходе
12:13
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах
11:58
В Петербурге задержали вора-рецидивиста, который ограбил магазин на Тореза
10:37
В Красногвардейском районе пенсионерка перевела мошенникам
09:38
В Петербурге 92-летний пенсионер передал телефонным аферистам 5 млн рублей
01:42
Петербургское хоккейное «Динамо» крупно проиграло в гостях «Ростову» со счётом 3:6, хет-трик сделал Даниил Калмыков
01:25
Фируджу, Гукеша или Эригайси тащат в турнир претендентов вместо Гири и Со?
23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
18:34
В Мариинском дворце наградили членов сборной команды ЗакС Петербурга в рамках Лиги корпоративного спорта
16:16
Леонид Слуцкий выдвинут партией ЛДПР кандидатом в президенты России
15:45
В Петербурге задержали участников дорожного конфликта на Лиговском проспекте
14:34
В Петербурге задержан студент-иностранец, подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении малолетних
11:40
Перед Новым годом в «Колизее» разгорятся испанские страсти
11:19
На Дворцовой площади начинает работу Новогодняя почта
10:52
Маркептлейсы создадут свою ассоциацию
10:40
В Петербурге задержали подозреваемую в обмане пенсионерки в Приморском районе
10:26
В Петербурге задержали двоих злоумышленников, которые ограбили бухгалтера ТСЖ
10:10
В Кировском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам 7,7 млн рублей
09:43
На Гороховой улице обрушилось шестиэтажное здание 1885 года постройки
00:36
СКА крупно обыграл «Сочи» в «Ледовом»: счёт – 7:2, дубли сделали Марат Хайруллин и Михаил Воробьёв
16:48
В Мариинском дворце прошли новогодние ёлки для петербургских детей
16:41
Одобрены проекты строительства вторых вестибюлей станций метрополитена «Василеостровская» и «Балтийская»
13:01
Выставка бронзовых ритуальных сосудов Китая откроется в Государственном музее истории религии
12:01
Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств
11:41
На строящейся станции «Горный институт» приступили к монтажу эскалаторов
11:33
В Подпорожье благоустроили главный парк
10:41
В Невском районе задержали подозреваемого в обмане пенсионера
10:03
Более 100 человек погибли в результате мощного землетрясения в Китае
09:57
Владельцу квартиры, с чьего балкона упали сосульки на проспекте Мечникова, назначили меру пресечения.
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах

В Петербурге задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое в Шушарах

0
59
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Пушкинского района Петербурга задержали двоих подозреваемых в квартирном разбое

Ночью минувшего понедельника, 18 декабря 2023 года около 01 часа 10 минут к полицейским Пушкинского района с заявлением обратился 36-летний житель Шушар, из дома 6 по Галицкой улице. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что часом ранее к нему в квартиру, предварительно отключив электричество в щитке на лестничной клетке, проникли двое в масках, распылили ему в лицо содержимое газового баллончика и потребовали открыть сейф, в котором находились деньги и ювелирные украшения.
Однако, он и его жена успели запереться в другой комнате, а неизвестные, ничего не добившись, спешно покинули квартиру.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ.
Вчера вечером, 20 декабря 2023 года около 16 часов 00 минут возле дома 17 по Малой Балканской улице, в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 46-летнего неработающего жителя Фрунзенского района, а спустя несколько часов, возле дома 101 корпус 4 по Витебскому проспекту его 43-летнего подельника.
Задержаных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Шушары разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-08-2023, 13:02
В Шушарах задержали профессиональных "домушников - высотников"
13-07-2023, 13:07
В Павловске задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
10-07-2023, 09:55
В Петергофе задержали подозреваемого в разбое
18-01-2023, 13:02
В Пушкине задержали подозреваемого в грабеже
26-07-2022, 11:36
В центре Петербурга задержали двоих подозреваемых в разбое
9-12-2023, 12:39
В Петербурге задержали жителя Бурятии, обманувшего пенсионерку

Происшествия на дорогах

0
133
Вчера, 23:55
В Ленобласти водитель "Газели" погиб после столкновения с грузовиком
0
191
18-12-2023, 23:16
В ДТП на Саверном проспекте погибла женщина - пешеход
0
255
17-12-2023, 21:03
В Ленобласти на трассе "Сортавала" в ДТП с грузовиком погибля водитель «Шевроле»
0
214
17-12-2023, 20:58
В Сосново пьяный мигрант на иномарке устроил смертельное ДТП
Наверх