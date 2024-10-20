В Калининском райлне поймали подозреваемых в разбойном нападении на учащегося колледжа

Поздним вечером 18 октября, около 23 часов 15 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратился 17-летний учащийся 2 курса колледжа, который рассказал о том, что возле дома 101 по Светлановскому проспекту неизвестные в масках, угрожая ножом и электрошокером, отобрали у него вейп, стоимостью 10 000 рублей и скрылись.

Вчера днем, 19 октября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска возле дома 16 по Кондратьевскому проспекту задержали троих подозреваемых в указанном преступлении, 2008 и 2009 годов рождения.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой).

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.