В поселке Романовка пьяный гость погиб в драке с хозяином квартиры

Накануне утром, 28 сентября 2024 года около 06 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о драке в квартире дома 7 поселка Романовка, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире, с телесными повреждениями в области головы и лица, обнаружили труп 38-летнего местного жителя.

По горячим следам на месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 39-летнего хозяина квартиры.

В настоящее время оперативники установили, что рано утром в дверь квартиры подозреваемого позвонил мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда хозяин квартиры вышел на лестничную клетку утихомирить непрошеного гостя, между ними возник конфликт и драка, в ходе которой подозреваемый ударил своего оппонента, а тот не устоял на ногах и упал, ударившись головой.

Неудачное падение стало фатальным для мужчины, он скончался до прибытия скорой помощи.

По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.