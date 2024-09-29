ента новостей

13:59
В Мариинском дворце состоялось заседание конференции «Безопасность и суверенитет России в условиях гибридной войны»
12:58
В поселке Романовка пьяный гость погиб в драке с хозяином квартиры
12:38
В деревне Нижние Осельки иномарка сбила 15-летнюю девочку
12:34
На КАД туристический автобус насмерть сбил пешехода
12:31
На фудкорте на Комендантской площади подросток выстрелил в 15-летнюю девочку из сигнального пистолета
12:21
В Петроградском районе поймали двомх курьеров мошенников, обманувших пенсионерку
12:15
В Приморском районе ищут стрелявшего по рейсовому автобусу из пневматики
23:58
«Зенит» проиграл «Краснодару» 0:2, пропустив на 88-й минуте, а затем ещё и Смолов забил
19:40
«Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в 10-м туре РПЛ, дубль сделал Илья Самошников
19:10
Главная звезда СКА Евгений Кузнецов пропустил два месяца из-за повреждения в матче с «Северсталью», который команда Романа Ротенберга выиграла со счётом 8:5
18:51
Венгерский политик опять посетит СПб
18:00
Застройщики ожидают резкое падение спроса
14:56
На путепроводе с Левашовского шоссе на Коннолахтинскую дорогу через КАД введут реверсивное движение
11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников из Башкирии, обманувшего пенсионерку
11:09
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Лени Голикова
11:04
В Невском районе с поличным поймали бывалого «карманника»
11:02
Во Фрунзенском районе на детской площадке неизвестный выстрелил в рот 14-летней девушке
09:33
В Северной столице проверят автошколы
08:54
Туристический налог будет расти
01:48
Сразу 13 шайб было заброшено в матче СКА с «Северсталью», который завершился победой петербуржцев со счётом 8:5, а омский «Авангард» проиграл в КХЛ в седьмой раз подряд
21:45
Неожиданное поражение волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга в матче 5-го тура Суперлиги с «Динамо-Уралом»: победить в Уфе не помогли и 16 очков Егора Клюки
21:23
ВХЛ: «Норильск» разгромлен петербургским «Динамо» с разницей в 6 шайб, Юрий Ушаков сделал дубль
18:45
В Мариинском дворце председатель ЗакСа Александр Бельский наградил игроков и тренеров гандбольного «Зенита», ставшего бронзовым призёром Суперлиги – 2024/2025
14:00
Осужден за фейки об армии
13:38
Финны накаляют обстановку
12:42
Россиян будут уведомлять о взятом кредите на «Госуслугах»
12:20
Ладожский мост будет разведен для прохода вниз по реке брига «Россия»
11:14
В Петербурге поймали подозреваемого в избиении африканца
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В поселке Романовка пьяный гость погиб в драке с хозяином квартиры

В поселке Романовка пьяный гость погиб в драке с хозяином квартиры

0
42
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейские Всеволожска задержали подозреваемого в убийстве в ходе конфликта в поселке Романовка

Накануне утром, 28 сентября 2024 года около 06 часов к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о драке в квартире дома 7 поселка Романовка, во Всеволожском районе Ленинградской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции в квартире, с телесными повреждениями в области головы и лица, обнаружили труп 38-летнего местного жителя.
По горячим следам на месте происшествия по подозрению в совершении указанного преступления полицейские задержали 39-летнего хозяина квартиры.
В настоящее время оперативники установили, что рано утром в дверь квартиры подозреваемого позвонил мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Когда хозяин квартиры вышел на лестничную клетку утихомирить непрошеного гостя, между ними возник конфликт и драка, в ходе которой подозреваемый ударил своего оппонента, а тот не устоял на ногах и упал, ударившись головой.
Неудачное падение стало фатальным для мужчины, он скончался до прибытия скорой помощи.
По данному факту следственным отделом по городу Всеволожску СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район телесные повреждения убийство
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-09-2024, 12:30
На трассе «Сортавала» конфликт водителей закончился поножовщиной
14-06-2024, 11:25
В Гатчине мужчина поджег входную дверь квартиры сожительницы
12-05-2023, 10:12
В поселке Романовка задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
13-07-2023, 13:21
В Колпино в квартире обнаружили труп женщины с множественными гематомами лица и тела
23-04-2024, 10:55
В центре Петербурга задержали подозреваемого в убийстве на Старо-Петергофском проспекте
2-07-2024, 10:23
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве матери

Происшествия на дорогах

0
45
Сегодня, 12:38
В деревне Нижние Осельки иномарка сбила 15-летнюю девочку
0
46
Сегодня, 12:34
На КАД туристический автобус насмерть сбил пешехода
0
207
Вчера, 11:49
В Ленобласти 14-летний подросток на мопеде сбил сверстника
0
172
Вчера, 11:47
В центре Петербурга «Черри TIGGO 8» сбила 11-летнего мальчика
Наверх