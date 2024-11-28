В Петербурге пьяный мужчина устроил дебош в автосалоне

Вчера, 27 ноября к полицейским Красносельского района Петербурга обратился охранник автосалона, расположенного в доме 50 по Кингисеппскому шоссе с сообщением о том, что посетитель облил салоны нескольких автомобилей легковоспламеняющейся жидкостью для розжига.

Прибывшие на место сотрудники полиции на месте происшествия задержали 39-летнего жителя Ленобласти.

Задержанного доставили в отдел полиции, в отношении него составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 часть 1 УК РФ (хулиганство).