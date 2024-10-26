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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»

В Колпино в ДТП пострадал водитель и 10-летний пассажир «Лады Гранта»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП в Колпино, в котором пострадал ребенок

Накануне вечером, 25 октября 2024 года около 18 часов 50 минут возле дома 31 по Соборной улице в Колпино 32-летний водитель «Лады Гранта» по неустановленной причине совершил выезд на «встречку», где столкнулся с автомобилем «Форд Куга» под управлением 41-летней женщины.
В результате дорожного происшествия пострадали водитель и 10-летний пассажир отечественного автомобиля.
Обоих пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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