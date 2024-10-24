В Московском районе проверяют инцидент с избиением подростка в магазине на улице Костюшко

Накануне днем, 23 октября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступила телефонограмма о том, что около 13 часов 20 минут в травмпункт обратится 17-летний молодой человек с ушибами, который после оказания медпомощи от госпитализации отказался.

Установлено, что травмы подросток получил накануне около 10 часов утра, в магазине в доме 38 по улице Костюшко.

По предварительной информации, молодой человек, якобы, совершил там хищение товара, которое не осталось не замеченным службой безопасности магазина и при задержании подростка охранник пустил в ход кулаки.

Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, проводят проверку.