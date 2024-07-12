На проспекте Юрия Гагарина иномарка сбила 14-летнюю девочку

Накануне вечером, 11 июля 2024 года около 20 часов 25 минут возле дома 26 корпус 1 по проспекту Юрия Гагарина, 64-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», при движении по боковому проезду от улицы Типанова в направлении улицы Гастелло совершил наезд на 14-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть в зоне регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия восьмиклассницу госпитализировали.

Полицейские проводят проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.