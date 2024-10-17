В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувшего пенсионерку с Варшавской улицы

7 октября 2024 года к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома 26 по Варшавской улице, которая рассказала, что ей по телефону позвонил неизвестный и убедил, что ее денежными средствами пытаются завладеть мошенники, и для их сохранности необходимо их обналичить и передать курьеру.

Пенсионерка последовала инструкции и, сняв свои накопления, возле двери собственной квартиры передала 1 180 122 рублей в руки приехавшему к ней курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению указанного преступления причастен 35-летний уроженец одного из южных регионов России, временно проживающий в хостеле на Фермском шоссе.

Подозреваемого задержали и поместили в изолятор.

Задержанный признался, что нашел «подработку» в одном из мессенджеров. Там же через кураторов он получал и номера телефонов потенциальных жертв, а добытые преступным путем деньги перечислял на криптокошелек своих работодателей.

Установлено также, что от рук «дропа» пострадали как минимум семеро пожилых граждан.



