В Парголово поймали подозреваемого в угоне иномарки с улицы Жени Егоровой

20 мая 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратился 59-летний местный житель, который сообщил о хищении от дома 4 по улице Жени Егоровой его автомобиля «Хендай Солярис», стоимостью 2 миллиона рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера, 16 октября 2024 года около 11 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в п. Парголово, возле дома 43 по Вокзальному шоссе, сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 55-летнего местного жителя.

Приняты меры к поиску угнанного автомобиля.

Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.