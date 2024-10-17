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Питерец.ру » Происшествия » В Парголово поймали подозреваемого в угоне иномарки с улицы Жени Егоровой

В Парголово поймали подозреваемого в угоне иномарки с улицы Жени Егоровой

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Опубликовал: Anton78
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В Выборгском районе Петербурга задержали подозреваемого в угоне иномарки

20 мая 2024 года к полицейским Выборгского района Петербурга с заявлением обратился 59-летний местный житель, который сообщил о хищении от дома 4 по улице Жени Егоровой его автомобиля «Хендай Солярис», стоимостью 2 миллиона рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по п. ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).
Вчера, 16 октября 2024 года около 11 часов 00 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в п. Парголово, возле дома 43 по Вокзальному шоссе, сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению задержали 55-летнего местного жителя.
Приняты меры к поиску угнанного автомобиля.
Задержанного поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район угон автомобиль
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