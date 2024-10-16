Пенсионер с проспекта Просвещения перевел аферистам 9 миллионов рублей

14 октября 2024 года к полицейским Калининского района Петербурга поступило сообщение от 70-лнетнего жителя дома 53 корпус 1 по проспекту Просвещения о совершенном в отношении него мошенничестве.

После звонка неизвестных, уверявших об утечке персональных данных заявителя и взятых на его имя кредитах, неизвестные убедили потерпевшего взять кредиты, продать принадлежавший ему автомобиль «Тойота Ленд Крузер 200» и перевести все средства на «безопасные счета».

Денежные средства в размере 9 миллионов рублей пенсионер перевел на указанные звонившими счета.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).