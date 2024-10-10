В Колпино поймали лже-электриков, обманувших пенсионерку

Накануне вечером, 9 октября 2024 года около 16 часов 30 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 6 по улице Танкистов. Пенсионерка заявила о том, что к ней в квартиру под предлогом замены электрооборудования пришли двое неизвестных, которые обманным путем завладели 28 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В этот же день возле дома 6 по улице Танкистов в городе Колпино лже-электриков задержали.

Ими оказались двое приехавших из Саратовской области мужчин, 35 и 25 лет.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Полицейские устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений.