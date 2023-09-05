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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские Колпино задержали двух мошенниц из Новгородской области

Полицейские Колпино задержали двух мошенниц из Новгородской области

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции в Колпино задержали двух жительниц Новгородской области, подозреваемых в мошенничестве

30 августа 2023 года к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от местной жительницы о том, что в период с 10.20 до 11.00 ее пожилой соседке в квартире дома 35 корпус 1 по бульвару Трудящихся в Колпино две неизвестные продали шубу, несколько комплектов постельного белья, 6 подушек, по мнению заявителя, по завышенной цене. Материальный ущерб составил 44 тысячи 400 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера вечером около 16 часов 40 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции возле дома 154 по Центральной улице в деревне Подберезье Трубичинского района Новгородской области по подозрению в совершении указанного преступления задержаны 38-летняя и 53-летняя местные жительницы.
Подозреваемых задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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