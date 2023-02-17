В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

Вчера следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

12 февраля в полицию поступило сообщение о семейном конфликте в п. Новогорелово на ул. Современников. В ходе конфликта, когда 35-летний мужчина, нанёс телесные повреждения своей гражданской жене, начала лаять их собака, мужчина взял кухонный нож и нанёс несколько ударов по животному, от полученных ранений собака скончалась.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение.