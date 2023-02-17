ента новостей

11:44
В Петербурге задержали мужчину, который угрожая ножом забрал мобильный телефон у девушки
11:35
Во Фрунзенском районе мигранта зарезали на складе
11:15
В Адмиралтейском районе пенсионерка отдала мошенникам полтора миллиона рублей
11:08
Запуск японской ракеты H3 прерван из-за отказа двигателя ракеты-носителя
11:06
В Петербурге задержаны подозреваемые в производстве и сбыте наркотиков
11:05
Телеканал «Санкт-Петербург» лишил горожан возможности комментировать «прямую линию» с Казариным
10:20
Китай ввел санкции против Lockheed и Raytheon после того, как пообещал принять ответные меры против ограничений США
10:06
В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным
07:25
Кому продадут ИКЕА?
07:12
Как оплачивали проезд?
07:08
Они ввели унитазные санкции
22:37
Волейбольный «Зенит» не заметил сопротивления «Динамо-ЛО» в «Ленинградском дерби»
18:05
В Приморском районе благоустроят берег от Парка 300-летия до 3-го Елагина моста
17:48
Невский путепровод стал светлее и безопаснее
17:34
Гуманитарная помощь, решение конкретных проблем людей и подготовка кадров – петербургские депутаты уже полгода помогают Мариуполю
17:11
Парламентарии обсудят вопросы организации парковок у городского онкоцентра в Песочном
17:10
«Пробегловский» «Город+» снял видео о довольных условиями работы и зарплатой дворниках Петербурга
16:05
Петербургским школьникам в канун Дня защитника Отечества рассказали о подвиге 6-й роты псковских десантников
14:21
«Молодёжка ОНФ» отправляет в зону специальной военной операции гуманитарный груз
14:05
Депутаты подготовят поправку о продлении охраняемого статуса территории Нарвской заставы
13:54
В Ленобалсти изъяли партию синтетических наркотиков и их прекурсоров в особо крупном размере
12:45
Борьба каждый день: координатор партпроектов «Детский спорт» и «Zа самбо» Антон Соловьев навестил пациентов онкологического отделения
12:35
В Выборге прохожие обнаружили отрубленные ноги
12:30
В Ленобалсти мужчина погиб на пожаре в бытовке
12:24
В Петербурге пройдет комплексная техническая проверка готовности системы оповещения населения
12:22
Александр Бельский встретился с Государственным секретарем Союзного государства России и Белоруссии
12:17
Нет доверия и уважения среди населения: что мешает набору заключенных в МО РФ
12:04
VK вложит миллиард в разработку российского игрового движка
11:39
В поселке Коммунар задержали поджигателя автомобиля
11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

В Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

0
67
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
В Ломоносовском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животным

Вчера следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

12 февраля в полицию поступило сообщение о семейном конфликте в п. Новогорелово на ул. Современников. В ходе конфликта, когда 35-летний мужчина, нанёс телесные повреждения своей гражданской жене, начала лаять их собака, мужчина взял кухонный нож и нанёс несколько ударов по животному, от полученных ранений собака скончалась.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведение.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-10-2020, 11:02
В Петербурге расркыто мошенничество с автостраховками
25-02-2013, 18:00
В Тосно раскрыто убийство пенсионерки
11-09-2020, 11:51
В Ленобласти женщина сожгла дом своей матери
21-09-2020, 11:56
В Петербурге женщина, забывшая на улице ребенка в коляске предстанет перед судом
15-09-2020, 11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
21-02-2022, 08:07
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве продавца магазина товаров для взрослых

Происшествия на дорогах

0
112
Вчера, 11:31
На автодороге Петергоф-Кейкино иномарка насмерть сбила мужчину
0
163
15-02-2023, 13:48
Грузовик сбил второклассника на пешеходном переходе на Васильевском острове
0
202
15-02-2023, 11:48
В Ленобласти в ДТП с большегрузом пострадал водитель легковушки и 6-летний пассажир
0
223
14-02-2023, 10:13
В Выборге водитель на "Ладе Гранта" сбил подростка на пешеходном переходе и уехал
Наверх