В Петербурге поймали 17-летнего разбойника, ограбившего студента на Школьной улице

К полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 18-летнего студента-второкурсника колледжа о том, что 8 октября около 19 часов возле дома 77 по Школьной улице неизвестный, применив газовый баллончик, забрал у него электронный испаритель и убежал.

Вчера, 11 октября 2024 года около дома 9/1 на Беговой улице в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в указанном преступлении. Им оказался 17-летний петербуржец.

Молодой человек нигде не учится и не работает.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Два года назад молодого человека уже привлекали за кражу, получив 1 год условного лишения свободы, однако тогда он избежал наказания в связи с примирением сторон.