В Волхове полицейские поймали «форточника»

Накануне утром, 11 октября 2024 года около 07 часов к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 76-летней жительницы дома 10 по улице Федюнинского города Волхов, о пропаже из квартиры кошелька с деньгами.

Ущерб составил 3 597 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в период с 6 до 6.30 неизвестный проник в квартиру на 2 этаже пятиэтажки через форточку.

Личность подозреваемого удалось оперативно установить, и через пару часов его задержали.

Им оказался 19-летний житель этого же дома.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).