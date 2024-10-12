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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове полицейские поймали «форточника»

В Волхове полицейские поймали «форточника»

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Опубликовал: Anton78
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В Волхове полицейские оперативно задержали «форточника»

Накануне утром, 11 октября 2024 года около 07 часов к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 76-летней жительницы дома 10 по улице Федюнинского города Волхов, о пропаже из квартиры кошелька с деньгами.

Ущерб составил 3 597 рублей.

Прибывшие на место происшествия полицейские  установили, что в период с 6 до 6.30 неизвестный проник в квартиру на 2 этаже пятиэтажки через форточку.

Личность подозреваемого удалось оперативно установить, и через пару часов его задержали. 

Им оказался 19-летний житель этого же дома.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район кража
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