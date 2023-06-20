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Питерец.ру » Происшествия » В Волхове задержали домушника, который вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной

В Волхове задержали домушника, который вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в квартирной краже в Волхове Ленобласти

Ранее сообщалось о том, что18 июня 2023 года около 11 часов 30 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 34-летнего работника одного из местных производственных предприятий, о том, что в период с 15 по 18 июня 2023 года в его квартиру, расположенную на втором этаже девятиэтажного дома 5А по улице Ярвенпяя в Волхове, проник неизвестный.
Из квартиры заявителя, по его словам, пропали ноутбук марки «Lenovo» и 12 орденов СССР Великой Отечественной Войны.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в квартиру через незапертый балкон.
При проведении оперативно - розыскных мероприятий установлено, что воинские знаки различия, которые заявитель назвал орденами, находились в его квартире, но не там, где он их искал.
Тем не менее, факт хищения ноутбука подтвердился.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Вчера днем около 14 часов 05 минут возле дома 5А по улице Ярвенпяя города Волхов сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний местный житель.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Похищенное изъято и возвращено владельцу.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Волховский район кража
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