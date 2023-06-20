В Волхове задержали домушника, который вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной

Ранее сообщалось о том, что18 июня 2023 года около 11 часов 30 минут к полицейским Волховского района Ленинградской области поступило сообщение от 34-летнего работника одного из местных производственных предприятий, о том, что в период с 15 по 18 июня 2023 года в его квартиру, расположенную на втором этаже девятиэтажного дома 5А по улице Ярвенпяя в Волхове, проник неизвестный.

Из квартиры заявителя, по его словам, пропали ноутбук марки «Lenovo» и 12 орденов СССР Великой Отечественной Войны.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в квартиру через незапертый балкон.

При проведении оперативно - розыскных мероприятий установлено, что воинские знаки различия, которые заявитель назвал орденами, находились в его квартире, но не там, где он их искал.

Тем не менее, факт хищения ноутбука подтвердился.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем около 14 часов 05 минут возле дома 5А по улице Ярвенпяя города Волхов сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 22-летний местный житель.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Похищенное изъято и возвращено владельцу.