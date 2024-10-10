В Тихвине задержали лже-сантехников, обманувших пенсионерку

Накануне утром, 9 октября 2024 года около 08 часов 25 минут к полицейским Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение от 84-летней жительницы дома 9 в 1-ом микрорайоне.

Пенсионерка рассказала, что днем ранее к ней в квартиру под предлогом проверки труб пришли двое неизвестных, представившиеся сантехниками.

Настойчивые незнакомцы убедили пожилую женщину передать им 28 тысяч рублей за установку фильтра для очистки воды.

Вечером того же дня «сантехников» 32 и 37 лет задержали сотрудники уголовного розыска.

Младший из них в июне прошлого года уже был осужден за аналогичные преступления.

Тогда он реализовывал фильтры для воды по многократно завышенной стоимости пенсионерам не только в Ленинградской, но и Новгородской и Свердловской областях.

Тогда суд назначил ему наказание в виде условного срока.

По новому эпизоду возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Обоих поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.