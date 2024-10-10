В ДТП на КАД погибла 16-летняя пассажирка иномарки

Накануне поздним вечером, 9 октября 2024 года около 22 часов 40 минут на 116-ом километре КАД (внутреннее кольцо), в Петродворцовом районе Петербурга 21-летний водитель «Лексус is 200» не справился с управлением и совершил наезд на отбойник.

В результате дорожного происшествия 16-летняя пассажирка иномарки от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Известно, что водитель «Лексуса» менее недели назад получил водительские права.

Следователи ГСУ ГУ МВД России возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителя задержали в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.