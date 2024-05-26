Накануне поздним вечером, 25 мая 2024 года около 23 часов 00 минут возле дома 16 по Центральной улице деревни Кончик Тихвинского района Ленинградской области, 29-летний нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь в сторону Хвойного переулка, не справился с управлением и совершил занос с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП находившаяся в салоне авто 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.
Второго пассажира, 36-летнюю женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Ленобласти в пьяном ДТП одна пассажирка погибла, вторую госпитализировали
0
9
Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские Тихвинского района проводят проверку по факту смертельного ДТП в деревне Кончи
Накануне поздним вечером, 25 мая 2024 года около 23 часов 00 минут возле дома 16 по Центральной улице деревни Кончик Тихвинского района Ленинградской области, 29-летний нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь в сторону Хвойного переулка, не справился с управлением и совершил занос с последующим опрокидыванием.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"