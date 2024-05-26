В Ленобласти в пьяном ДТП одна пассажирка погибла, вторую госпитализировали

Накануне поздним вечером, 25 мая 2024 года около 23 часов 00 минут возле дома 16 по Центральной улице деревни Кончик Тихвинского района Ленинградской области, 29-летний нетрезвый водитель автомобиля «Ниссан Альмера», двигаясь в сторону Хвойного переулка, не справился с управлением и совершил занос с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП находившаяся в салоне авто 37-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.

Второго пассажира, 36-летнюю женщину, госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП проводится проверка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.