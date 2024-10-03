Накануне поздним вечером, 2 октября 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области позвонил житель поселка Сярьги и сообщил, что, он убил свою супругу.
Прибывшие на место полицейские, в доме на Круговой улице поселка Сярьги, откуда поступил звонок, обнаружили на полу труп избитой 44-летней супруги звонившего.
Подозреваемого в этом преступлении 49-летнего хозяина дома задержали.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В поселке Сярьги задержали подозреваемого в убийстве жены
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя поселка Сярьги по подозрению в убийстве жены
Накануне поздним вечером, 2 октября 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области позвонил житель поселка Сярьги и сообщил, что, он убил свою супругу.
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