В поселке Сярьги задержали подозреваемого в убийстве жены

Накануне поздним вечером, 2 октября 2024 года около 23 часов 30 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области позвонил житель поселка Сярьги и сообщил, что, он убил свою супругу.

Прибывшие на место полицейские, в доме на Круговой улице поселка Сярьги, откуда поступил звонок, обнаружили на полу труп избитой 44-летней супруги звонившего.

Подозреваемого в этом преступлении 49-летнего хозяина дома задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.