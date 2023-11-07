В Ленобласти задержали новгородца, подозреваемого в убийстве на стройке

Накануне утром около 08 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от 33-летнего прораба из Новгородской области об обнаружении в коттеджном поселке «Прилесный» в деревне Ексолово, на участке по улице Кленовой, где производится строительство дома, трупа мужчины с пробитой головой.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили труп 45-летнего жителя Тульской области.

Со слов прораба, в октябре для строительства он нанял на работу 44-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, зарегистрированного в Новгородской области, который, в свою очередь, взял с собой трех помощников: 31-летнего строителя из Ивановской области, 30-летнего новгородца, и потерпевшего.

5 ноября двое строителей отпросились у прораба для поездки в Новгородскую область, после чего на объекте остались 30-летний новгородец и туляк.

Утром прорабу позвонили, сообщили о трупе и об исчезновении новгородского работника.

Поздним вечером 6 ноября 2023 года около 21 часов 35 минут в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Всеволожского района, у дома 13 корпус 2 по проспекту Косыгина в Петербурге по подозрению в совершении указанного преступления новгородский строитель был задержан и доставлен в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее задержанный был неоднократно судим за кражи и грабежи.