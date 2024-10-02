В коммуналке на Гражданском проспекте ранили бритвой 16-летнюю девушку

Вечером 30 сентября 2024 года, около 22 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что часом ранее с резаной раной предплечья, в удовлетворительном состоянии к ним обратилась 16-летняя гражданка одного из государств Центральной Азии, проживающая в социальном приюте для детей.

После оказания медицинской помощи девушку отправили на амбулаторное лечение.

Пострадавшая рассказала стражам порядка, что травму получила в комнате коммунальной квартиры дома 92 корпус 2 по Гражданскому проспекту в результате ссоры с другом ее матери, который сначала приставал к ней, а после ранил бритвой.

Прибывшие на место полицейские задержали четверо соотечественников потерпевшей, в возрасте от 18 до 38 лет, трое из которых не состоят на миграционном учете.

В отношении них составили протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации).

Полицейские выясняют все обстоятельства получения подростком травмы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.