На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажир «Фольксвагена»

Накануне вечером, 29 сентября 2024 года около 17 часов 45 минут возле дома 60 по Лесному проспекту 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», двигаясь по Лесному проспекту от улицы Капитана Воронина в сторону Кантемировской улицы, совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус С-МАХ» под управлением 53-летней женщины, которая двигаясь во встречном направлении, совершала левый поворот в сторону Большого Сампсониевского проспекта.

В результате дорожного происшествия травмы получила 15-летняя пассажир «Фольксвагена», которая находилась в салоне автомобиля на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности.

Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.