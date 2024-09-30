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Питерец.ру » Происшествия » На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажир «Фольксвагена»

На Лесном проспекте в ДТП пострадала 15-летняя пассажир «Фольксвагена»

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района проводят проверку обстоятельств ДТП на Лесном проспекте с пострадавшей школьницей

Накануне вечером, 29 сентября 2024 года около 17 часов 45 минут возле дома 60 по Лесному проспекту 23-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», двигаясь по Лесному проспекту от улицы Капитана Воронина в сторону Кантемировской улицы, совершил столкновение с автомобилем «Форд Фокус С-МАХ» под управлением 53-летней женщины, которая двигаясь во встречном направлении, совершала левый поворот в сторону Большого Сампсониевского проспекта.
В результате дорожного происшествия травмы получила 15-летняя пассажир «Фольксвагена», которая находилась в салоне автомобиля на заднем сидении справа и была пристегнута ремнем безопасности.
Девочку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район ДТП
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