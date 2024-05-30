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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта

В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали лже-сантехника, подозреваемого в обмане пенсионерки с Тихорецкого проспекта

Утром 28 мая 2024 года, около 10 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 82-летняя женщина, проживающая в доме 7 по Тихорецкому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что 26 мая 2024 года около 17 часов 05 минут ей позвонил неизвестный, представился сантехником, и, под предлогом проверки протечек в трубах проник в ее квартиру и похитил коробку, в которой находились деньги - 741 500 рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
В тот же день вечером, 28 мая 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 14 по Гончарной улице "по горячим следам" сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали "гастролера" - неработающего 31-летнего жителя Владимирской области.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район пенсионеры кража
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