В Петербурге поймали лже-сантехника, обокравшего пенсионерку с Тихорецкого проспекта

Утром 28 мая 2024 года, около 10 часов 55 минут к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 82-летняя женщина, проживающая в доме 7 по Тихорецкому проспекту. Пенсионерка рассказала правоохранителям о том, что 26 мая 2024 года около 17 часов 05 минут ей позвонил неизвестный, представился сантехником, и, под предлогом проверки протечек в трубах проник в ее квартиру и похитил коробку, в которой находились деньги - 741 500 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

В тот же день вечером, 28 мая 2024 года около 18 часов 00 минут возле дома 14 по Гончарной улице "по горячим следам" сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержали "гастролера" - неработающего 31-летнего жителя Владимирской области.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.