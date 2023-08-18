В Петербурге на Гаккелевской улице в массовом ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Хонды»

Накануне вечером около 20 часов 40 минут возле дома 22 корпус 1 по улице Гаккелевской, автомобиль «Хонда Аккорд», под управлением водителя, 2004 года рождения, двигаясь от улицы Камышовой в направлении Богатырского проспекта, при перестроении совершил столкновение с двигавшейся впереди в попутном направлении автомобилем «Шевроле Тахо», под управлением 59-летнего мужчины, после чего «Шевроле» совершил наезд на остановившийся возле края проезжей части автомобиль «Тойота Аллион», под управлением 35-летней автоледи.

В результате ДТП 17-летняя пассажирка «Хонды» получила травмы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Установлено, что водитель «Хонды» управлял автомобилем без водительского удостоверения.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по статье 12.7 ч.1 КоАП РФ, автомобиль помещен на специальную стоянку

Полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.