На Васильевском острове после ДТП «Вольво» вылетела на тротуар и сбила курьера

Сегодня днем, 19 сентября 2024 года около 13 часов 20 минут возле дома 21 по Среднему проспекту Васильевского Острова 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем «Вольво ХС 90», за рулем которого находился 59-летний мужчина.

От удара «Вольво» вылетела на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив находившегося поблизости 29-летнего курьера на элетровелосипеде.

Пострадавшего курьра госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.