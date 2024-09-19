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Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове после ДТП «Вольво» вылетела на тротуар и сбила курьера

На Васильевском острове после ДТП «Вольво» вылетела на тротуар и сбила курьера

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Опубликовал: Anton78
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Проводится проверка по факту ДТП с вылетевшим на тротуар автомобилем «Вольво»

Сегодня днем, 19 сентября 2024 года около 13 часов 20 минут возле дома 21 по Среднему проспекту Васильевского Острова 38-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа Рио», при выполнении левого поворота совершил столкновение с встречным автомобилем «Вольво ХС 90», за рулем которого находился 59-летний мужчина.                                                          

От удара «Вольво» вылетела на тротуар, врезавшись в витрину магазина и сбив находившегося поблизости 29-летнего курьера на элетровелосипеде.                                                    

Пострадавшего курьра госпитализировали в тяжелом состоянии.                                  

По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров ДТП пострадавший пешеход
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