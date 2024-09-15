В Парголово полицейские задержали закладчика наркотиков

Вчера, 14 сентября 2024 года около 11 часов 30 минут возле дома 30 по Пионерской улице в поселке Парголово, Выборгского района Петербурга сотрудники полиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 32-летнего местного жителя, у которого из пакета изъяли 47 свертков черного цвета, а также контейнер с порошкообразным веществом белого цвета.

Согласно проведенной экспертизе, в контейнере, а также в 8 из 47 свертков находился мефедрон (4-метилметкатинон) общей массой 102,34 г.

Задержанного доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.