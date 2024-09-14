На Болотной улице иномарка сбила 4-летнего мальчика

Накануне вечером, 13 сентября 2024 года около 16 часов 55 минут около дома 32 по Болотной улице, в Выборгском районе Петербурга 51-летний водитель «Ниссан Икс Треил», двигаясь от проспекта Мориса Тореза в сторону 2-ого Муринского проспекта, совершил наезд на 4-летнего мальчика, переходившего проезжую часть, после чего ребенок ударился о припаркованный автомобиль.

В результате дорожного происшествия мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.