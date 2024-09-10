В Красносельском районе 17-летний мигрант изнасиловал 12-летнюю соотечественницу

Накануне днем, 9 сентября 2024 года около 16 часов к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 34-летней гражданки одного из сопредельных государств о том, что на ее 12-летнюю дочь в лесопарковой зоне возле дома 22 по улице Добровольцев напал неизвестный, отобрал телефон и совершил в отношении нее противоправные действия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 132, 131, 162 УК РФ.

Оператвиники по горячим следам в течении нескольких часов установили и задержали подозреваемый в причастности к этому преступлению. Им оказался 17-летний соотечественник потерпевшей, проживающий в Петербурге на улице Отважных.

Молодого человека передали в следственные органы для проведения процессуальных действий.