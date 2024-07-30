В центре Петербурга задержали иностранца, домогавшегося 14-летней девочкой

Вчера, 29 июля 2024 года к полицейским Центрального района Петербурга поступило сообщение от 14-летней жительницы коммунальной квартиры дома 33/35 по Лиговскому проспекту о том, что малознакомый сосед по коммунальной квартире совершил в отношении нее противоправные действия.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции по горячим следам был задержан подозреваемый, 22-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).